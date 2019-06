Damrak wint, Fastned stormt op

De AEX-index koerste rond 09:45 uur 0,2% hoger bij 564,7 punten. De AMX-index stond toen 0,2% in de plus bij 779,3 punten.

Nederlandse koopwoningen werden 7,2% duurder afgelopen jaar, terwijl de prijsstijging afzwakt, meldde het CBS.

Elders in Europa zakte de DAX een fractie. Het Duitse Ifo-instuut voorziet krimp komend kwartaal, maar blijft optimistisch over groei erna. Het flash-cijfer voor de Duitse inkoopmanagersindex was boven verwachting. De CAC-40 en de FTSE 100 licht opwaarts noteerden.

Uit Azië kwam negatief nieuws. De Nikkei eindigde de week met 1% verlies. De Hangseng-index verloor 0,5%.

Wall Street sloot donderdag met winst. De S&P 500 ging naar een all time high. Het aandeel Slack noteerde 48,5% winst na de herplaatsing van bestaande aandelen. De eerste futures voor opening van de handel op Wall Street om 15.30 uur staan lager.

De markt verwerkte het New York Times-bericht dat het Witte Huis vannacht heeft afgezien van een militaire aanval op olieproducent Iran.

De opmars in Brentolie stokte daarop (-0,5%). Goud schoot door de grens van $1400 per troy ounce (31,1 gram).

Beleggers wachten daarnaast op de ontmoeting tussen president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top volgende week.

Banken en verzekeraars gewild

Bij de hoofdfondsen noteerde Aegon 1% winst. Ook NN Group (+0,8%), ABN Amro ((+0,8%) en ASR (+0,8%) gingen voorin mee. Zwaargewicht ING bood met 0,4% steun, net als Wolters Kluwer terwijl RELX vlak bleef.

Brouwer Heineken (+1%) kreeg een koersdoelverhoging van Jefferies, van €100 naar €112. De zakenbank ziet dat de biermaker dankzij een superieure positie zijn groeivooruitzichten kan waarmaken.

Biotechbedrijf Galapagos greep de bodempositie in de AEX dankzij 0,9% verlies. Ook chipmachinemaker ASML en staalproducent ArcelorMittal werden verkocht (-0,3%).

Bij de middelgrote fondsen ging kunstmestfabrikant OCI met 1,2% winst aan kop met metalenleverancier AMG.

Daar achter kreeg Air France KLM (+0,3%) een upgrade van Deutsche Bank naar ’houden’. De luchtvaartmaatschappij beperkte zijn vluchten boven de Golf van Hormuz vanwege de militaire spanningen.

TomTom (+0,1%) reageerde nauwelijks op een analyse dat de navigatieleverancier overnamekandidaat zou zijn. Daarnaast kreeg het een nieuwe, kleinere kredietlijn bij onder andere ING en Rabobank, zo meldde TomTom.

Laadpaalleverancier Fastned (+40%) opende de notering na tien minuten fors hoger. Het werd een afgeslankte versie van de noteringzonder uitgifte van nieuwe aandelen. Fastned werd na opening bij €14 per aandeel €207 miljoen waard op de beurs.

