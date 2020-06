Column: zo verdeel je de erfenis naar eigen wens tussen je kinderen

Haal de notaris erbij, en de bewijslast is ineens omgekeerd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hoewel dit een oproep is om alle schenkingen via de notaris te laten lopen, is dat niet ingegeven door de wens om meer geld te verdienen. Het is het gevolg van artikel 176 van boek 7 in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat namelijk dat een schenking vernietigbaar is als blijkt dat er sprake is van misbruik van omstandigheden door de ontvanger.