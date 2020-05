AEX naar winst, ABN en tech gewild

De AEX stond om 14 uur 0,2% hoger op 523,4 punten, na aan het begin van de ochtend tot 514,3 punten te zijn teruggezakt. De AMX daalde 0,3% naar 682,9 punten.

De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 1,4%, 0,8% en 0,7%. Luxe-merken als LVMH en Richemont kregen een tik, maar Burberry won 4,6% nadat het groei in Azië meldde.

De indexfutures wezen op 0,3% hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag richting een lang weekend: Amerikanen vieren maandag Memorial Day, de herdenking van de gestorven militairen.

Chinese spanning

Vanochtend was de stemming op de Aziatische beurzen somber. Vooral in Hongkong gingen de aandelenkoersen onderuit. Autobouwer Nissan zou 20.000 banen schrappen.

Nadat eerder deze week optimisme over het teruglopende aantal coronabesmettingen en een versnelde lancering van een vaccin de overhand had, hebben beleggers nu meer oog voor de risico’s.

Voor vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) domineren spanningen rond China. Peking liet zijn groeidoelstelling voor de tweede economie ter wereld los. ,,Dat kan de sterke daling van de olieprijs, China is een grote afnemer, vandaag verklaren.”

Naast de beschuldiging van president Trump dat China oorzaak van het coronavirus is, de informatie hierover lang verzweeg, spelen voor beleggers verse signalen van een oplaaiende handelsoorlog tussen de VS en China, zegt de financieel econoom. China gooide vanochtend olie op het vuur door wetten in te stellen om de „nationale veiligheid” in Hongkong en Macau te waarborgen. Washington steunde direct Hongkong en Macau.

’Handelsruzie treft Prosus’

Bij de Nederlandse hoofdfondsen werden die spanningen voelbaar. Daar stond Prosus met een verlies van 3,4% onderaan. De investeerder in technologiebedrijven, met als belangrijkste die in Tencent, had last van de toegenomen spanningen in China.

Van de Groep (Fintessa): ,,Tencent zakt voorbeurs op Wall Street met zo’n 4%. Dat aandeel kan, net als fondsen zoals Alibaba, worden geraakt door de aanscherping van eisen en mogelijk een handelsverbod voor Chinese bedrijven dat president Trump wil invoeren.”

Heineken volgde in de AEX met een terugval van 1,3%, Unilever daalde met 1,5%.

Medisch technologiebedrijf Philips ging 1% achteruit. Turkse bedrijven zouden zijn huishoudtak willen kopen, waarvan de waarde op zo’n €3 miljard wordt geschat.

Shell leverde 0,6% in. Een rechtszaak tegen Shell strandde.

Olieprijzen daalden met 4 tot 6%. Zowel Europese Brent als Amerikaanse WTI kost nog wel meer dan $30 per vat. Om kosten te besparen biedt de energiegigant een vrijwillige vertrekregeling voor personeel aan.

Galapagos bleef vlak. Donderdag was het biotechnologiebedrijf 8% onderuit gegaan, omdat het onderzoek van zijn middel tegen een chronische darmontsteking teleurstellende resultaten opleverde.

Beleggers stortten zich op de grootste achterblijvers van dit jaar. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield veerde 4,9% op, na donderdag tot een laagste niveau ooit te zijn weggezakt.

ABN Amro klom 7%. De volumes stijgen sterk, maar marktvorsers hebben nog verklaring. Ook andere bankaandelen liepen in Europa wat op. Beide zijn de slechtst presterende aandelen dit jaar, hun koers ging met respectievelijk 70% en 59% terug dit jaar.

Bij de middelgrote fondsen stond Air France KLM met een min van 3,8% onderaan.

Altice Europe verloor 1,1%, ondanks een koopadvies van de Britse bank HSBC. Donderdag verloor het Franse kabel- en telecombedrijf 14% na tegenvallende kwartaalcijfers.

Bovenin stond PostNL met 3,1% toename.

