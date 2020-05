AEX onderuit door zorgen over China

De AEX stond om tien uur 1,4% lager op 515,6 punten. De AMX daalde 1,8% naar 682,7 punten.

De overige Europese beurzen vervolgden eveneens de donderdag ingezette weg omlaag. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 1,6%, 1,3% en 1,2%.

De indexfutures wezen op een bijna 1% lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na donderdag al met 0,4% tot 1% te zijn teruggevallen.

Vanochtend was de stemming op de Aziatische beurzen somber. Vooral in Hongkong gingen de aandelenkoersen onderuit.

Nadat eerder deze week optimisme over onder meer het teruglopende aantal coronabesmettingen en een versnelde lancering van een vaccin de overhand had, hebben beleggers nu meer oog gekregen voor de risico’s. Zoals een oplaaiende handelsoorlog tussen de VS en China, na felle uithalen van president Trump en een wet die ervoor kan zorgen dat Chinese bedrijven hun beursnotering in de VS verliezen. China gooide vanochtend olie op het vuur door wetten in te stellen om de "nationale veiligheid" in Hongkong en Macau te waarborgen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Prosus met een verlies van 4,6% onderaan. De investeerder in technologiebedrijven, met als belangrijkste die in Tencent, had last van de toegenomen spanningen in China.

Shell leverde 2,5% in, in reactie op de terugval van de olieprijzen met 4 tot 6%. Zowel Europese Brent als Amerikaanse WTI kost nog wel meer dan $30 per vat. Om kosten te besparen biedt de energiegigant een vrijwillige vertrekregeling voor personeel aan.

Medisch technologiebedrijf Philips ging 1,3% achteruit. Turkse bedrijven zouden zijn huishoudtak willen kopen, waarvan de waarde op zo’n €3 miljard wordt geschat.

Galapagos zakte 0,6%. Donderdag was het biotechnologiebedrijf 8% onderuit gegaan, omdat het onderzoek van zijn middel tegen een chronische darmontsteking teleurstellende resultaten opleverde.

Bekijk ook: Onderzoeksresultaten Galapagos stellen teleur

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield veerde 1,6% op, na donderdag tot een laagste niveau ooit te zijn weggezakt. ABN Amro was 1,4% in herstel.

Bij de middelgrote fondsen waren industriebedrijf Aalberts en bouwbedrijf BAM met minnen van 3,5% respectievelijk 3,2% de sterkste dalers.

Altice Europe verloor 2,8%, ondanks een koopadvies van de Britse bank HSBC. Donderdag verloor het Franse kabel- en telecombedrijf 14% na tegenvallende kwartaalcijfers.

Basic-Fit ging 1,5% achteruit.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android