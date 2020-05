AEX toch met winst weekend in

De hoofdindex sloot 0,3% hoger op 524,38 punten, na aan het begin van de ochtend tot 514,3 punten te zijn teruggezakt. Over de week steeg de AEX met 4,8%, dit jaar staat de index nog -13%. De AMX daalde met 0,1% naar 694,64 punten.

De Britse FTSE 100 verloor 0,3%, de Duitse DAX steeg 0,1% en de Franse CAC-40 noteerde een fractie verlies.

„Volumes in de handel bleven behoorlijk, onderliggend is de trend niet slecht. Maar veel beleggers zetten risico’s buiten de deur nu de beurzen in de VS en het VK maandag gesloten zijn”, zegt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. „Met de dreigementen van Trump, en China dat middenin zijn nationale volkscongres zit, wil je geen risico’s lopen.”

De beurzen in New York stonden bij beursslot in Amsterdam alle op verlies. De S&P 500 verloor 0,3%.

Chinese spanning

Voor vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) domineerden spanningen rond China. Peking liet zijn groeidoelstelling voor de tweede economie ter wereld los. „Dat kan de sterke daling van de olieprijs, China is een grote afnemer, vandaag verklaren.” Brentolie zakte 5%.

Naast de beschuldiging van president Trump dat China oorzaak van het coronavirus is, de informatie hierover lang verzweeg, spelen voor beleggers verse signalen van een oplaaiende handelsoorlog tussen de VS en China, zegt de financieel econoom.

China gooide vanochtend olie op het vuur door wetten in te stellen om de „nationale veiligheid” in Hongkong en Macau te waarborgen. Washington steunde direct Hongkong en Macau.

Heropening

Grote ketens, zoals Bed, Bath & Beyond, meldden een herstart na de coronacrisis. „Maar er is een verschil tussen een filiaal open gooien en mensen in de winkel krijgen. Consumenten zijn bevreesd. Dé lakmoesproef wordt de horeca”, zegt econoom Koen Bender van Mercurius. „En je kunt wel weer gaan vliegen op Curacao, maar als vliegtuigen leeg blijven kun je ze beter aan de grond laten.”

Een thermometer voor Bender wordt het volgende banencijfer in de VS. „Er komen ook weer banen bíj, naast dat een op vier Amerikanen werkloos geworden is. Amazon, Walmart, Domino’s Pizza vullen nu wel vacatures in. Het gaat er voor beleggers straks om: waar blijven de nieuwe banen, waar zit groei?”

ABN verrast

Bij de hoofdfondsen klom ABN Amro bovenin met 8% om bij 3,9% winst te sluiten.

Betalingsverwerker Adyen werd 5% duurder, chiptoeleverancier ASMI steeg 4,4%.

Marktvorsers hadden geen sluitende verklaringen voor de aanvankelijk relatief sterke opmars van ABN Amro, anders dan dat de door de Staat gesteunde instelling ’een koopje’ is. Vorige week stond de bank op het laagste punt ooit.

ABN verloor dit jaar 70% op het Damrak. De laatste ECB-notulen bieden zicht op steun voor financials, want een aanvankelijk verwacht V-vormig herstel van de coronacrisis is nagenoeg uitgesloten, aldus de economen.

Binnen financials gingen koers flink heen en weer. ING werd het meest verhandeld (28,9 miljoen stukken, tegen 10,6 miljoen voor ABN Amro) en verloor 0,2%, Aegon plust met 0,3%. Dat was eerst 2,5% winst.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Prosus met een verlies van 3,4% onderaan. De investeerder in technologiebedrijven zit in Tencent. Van de Groep (Fintessa): „Tencent zakt op Wall Street met zo’n 4%. Dat aandeel kan, net als fondsen zoals Alibaba, worden geraakt door de aanscherping van eisen en mogelijk een handelsverbod voor Chinese bedrijven dat president Trump wil invoeren.”

Medisch technologiebedrijf Philips ging 0,2% achteruit. Turkse bedrijven zouden zijn huishoudtak willen kopen, waarvan de waarde op zo’n €3 miljard wordt geschat.

Shell ging van winst naar verlies en sloot 0,7% lager. Een aangespannen rechtszaak tegen Shell strandde.

Om kosten te besparen bood de energiegigant een vrijwillige vertrekregeling voor personeel aan.

Bij de middelgrote fondsen eindigde Air France KLM met een min van 2,6% onderaan.

Bovenin stond PostNL met 2,7% toename naast koploper Altice (+3,4%).

