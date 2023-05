Premium Het beste van De Telegraaf

Brussel: ook douanerechten betalen voor kleine online aankoop in China of VS

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Als het aan Brussel moeten straks ook douanerechten worden betaald op kleine aankopen bij webwinkels van buiten de EU zoals Alibaba-dochter AliExpress. Ⓒ ANP/HH

Brussel - Als het aan de Europese Commissie ligt moeten straks ook voor kleine aankopen douanerechten worden afgerekend. Nu is er tot een bedrag van €150 nog een vrijstelling. Staatssecretaris Aukje de Vries (Douane) plaatst vraagtekens bij de uitvoering.