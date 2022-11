Premium Het beste van De Telegraaf

Opmars plantaardige producten in het schap Klimaatvriendelijke super is vlees noch vis

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Meer plantaardige vervangers van vlees, vis of zuivel, minder promoties voor vlees en extra aandacht voor het voorkomen van verspilling. De klant bij Albert Heijn zal zeker merken dat de ambitie om de CO2-uitstoot van het assortiment fors terug te dringen, geen proefballonnetje is. Een radicaal ander assortiment binnen een jaar is echter niet te verwachten. Niet bij Albert Heijn en ook niet bij andere supermarkten.