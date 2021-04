Winsten techfondsen houden AEX boven water

De AEX-index sloot 0,4% hoger bij 715,77 punten. Over de week ging de hoofdindex een fractie achteruit.

De Midkap laat vandaag 0,4% liggen en sluit bij 1029,01 punten.

Elders in Europa eindigt de Duitse DAX 0,3% in het rood, de Britse FTSE wint een flintertje en de Franse CAC-40 raakt 0,2% kwijt.

De Japanse beurs gaat met verlies de week uit.

In New York zakt de Dow Jones-index aanvankelijk maar herstelt tot 0,5% winst. De S&P 400 wint 1%, de Nasdaq koerst 1,5% hoger.

De Dow nam donderdag even wat gas terug. Beleggers lijken vandaag hersteld van de vrees voor de belastingheffing die de regering Biden overweegt in te voeren.

"Zon gaat minder schijnen"

Volgens Cees Smit, handelaar bij Today’s, zijn de beurzen veerkrachtig, ondanks tegenvallers bij Intel. Hij rekent op correcties „vanwege de komende ex-dividendnoteringen, die negatief zullen doorwerken voor de AEX. De zon gaat minder schijnen.”

Luc Aben, hoofdeconoom van Van Lanschot Kempen, ziet dat driekwart van alle gepresenteerde kwartaalcijfers boven verwachting uitkomen. „Zowel in de VS als in Europa. Dat is goed, hoewel nog vroeg. Maar beleggers zijn niet meer zo tevreden als op zich goede cijfers worden geleverd, zoals van Randstad - dat wordt gewoon teruggezet”, zegt hij.

„De markten plaatsen vraagtekens bij de mate van groei die nú mogelijk is, niet over een kwartaal. En kijken naar de zware problemen met corona in een productieland als India. Maar veel beleggers zien dat onze wereldeconomie heropent en er tegelijkertijd geen alternatief is voor de aandelenbeleggingen”, aldus de econoom.

„De markt is nu wat vlak en somber. Maar blik terug naar het slot van vorig jaar: toen werd ook teruggang gevreesd, en bleken de eerste drie maanden van dit jaar prima te zijn op de beurs. Ik denk dat er nog uitstekende winsten aan kunnen komen.”

Randstad teruggezet

Bij de hoofdfondsen kan staalmaker ArcelorMittal 2,5% bij de slotbel bijschrijven. De Duitse concurrent Salzgitter verhoogt de winstprognoses voor het hele jaar, aldus mediaberichten.

Halfgeleider ASMI heeft 2,6% winst geboekt. Chiptoeleverancier Besi koerst 2,2% hoger. Chipmachinemaker ASML poetst het verlies weg en noteert 1,9% slotwinst.

Het kreeg donderdag een serie forse koersdoelverhogingen. InsingerGilissen voegt zich daar vrijdag bij: het schroeft bij een ’aanbevolen’ het koersdoel voor het Veldhovense concern van €500 naar €650.

In de AEX sluit onderin Randstad de handel met een achteruitgang van 1,5%. Brouwer Heineken duikelt 1,2%, winkelvastgoedfonds Unibail gaat in dezelfde tred mee achteruit.

Oliereus RD Shell moet 0,9% afstaan.

Galapagos in de smaak

Basic-Fit werkt het verlies bij de start weg en eindigt zelfs aan kop met 4,5% slotwinst in de AMX. De fitnessketen heeft €204 miljoen opgehaald met de uitgifte van 6 miljoen nieuwe aandelen tegen€ 34 per stuk.

Midkapper GrandVision blijft vlak. Het moederbedrijf van Pearle, zag de kwartaalomzet licht dalen, maar meldde dat sinds eind maart zo'n 95% van de vestigingen weer geopend is. Ook blijft het concern achter de overname door EssilorLuxottica staan.

Flow Traders, de liquiditeitsleverancier of market maker, wint 1%. De aandeelhouders van Flow Traders hebben tijdens de jaarvergadering uitbetaling van een dividend van €6,50 per aandeel over 2020 goedgekeurd.

Galapagos kleurt na een hogere start alsnog 2% in het rood. Het biotechfonds liet weten dat partner Gilead Sciences een goedkeuringsaanvraag in Japan heeft ingediend voor een extra toepassing van het middel filgotinib.

Bekijk ook: Staat wilde aandelen Hema kopen

PostNL sluit in de achterhoede met een koersdaling van 2,7%. Air France KLM loopt tegen een verlies van 3,4% op. Deutsche bank gaf een koersdoelverhoging bij een ongewijzigd verkoop-advies van €2,70 naar €3,60.

Bij de smallcaps doet retailer Sligro goede zaken met 5% koerswinst op prima ontvangen kwartaalresultaten. Vastgoedfonds NSI laat hier juist 5% liggen.

AScX’er Wereldhave raakt 2,1% kwijt. Het vastgoedfonds zag de huurinkomsten afgelopen kwartaal dalen door de lockdown-maatregelen. Ook is het bedrijf wat voorzichtiger over de jaarwinst, die naar verwachting aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen.

Bekijk ook: Allfunds als spin in web naar topnotering op Damrak

Op de lokale markt maakt Allfunds zijn beursdebuut met een introductieprijs van €11,50. Het aandeel van het Spaanse investeringsplatform kreeg vleugels met een koerssprong van 17,5% omhoog.

Bekijk ook: Houders Rabocertificaten kloppen vergeefs aan bij Kifid

