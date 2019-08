'Teleurstellende berichten AMG'

ING stipt in een rapport over de onderneming onder meer de stevige daling van het terugkerende bedrijfsresultaat (rebitda) aan. Op jaarbasis was hier sprake van een daling met 53 procent tot 24 miljoen dollar. ING en andere marktvorsers hielden al wel rekening met een terugval, maar het uiteindelijke resultaat viel 30 procent lager uit dan waar kenners in doorsnee van uit waren gegaan. ING was daarbij naar eigen zeggen al de meest behoedzame partij.

De flink gedaalde winstgevendheid is voor een groot deel toe te schrijven aan de gezakte prijzen van vanadium en chroommetaal. Ook kampte AMG met extra kosten bij zijn lithiumconcentraatfabriek. ING wijst er op dat al het slechte nieuws voor AMG in één keer naar buiten lijkt te komen. De bank put vertrouwen uit het feit dat AMG zijn groeivooruitzichten op termijn in stand houdt en houdt vast aan zijn koopadvies met een koersdoel van 37 euro.

Het aandeel AMG noteerde donderdag omstreeks 09.40 uur 12,9 procent lager op 22,74 euro.