’Niet verlengen kan tot hoge kosten leiden’ Na jaar werken ook transitievergoeding

Door Willemijn van Benthem

Let goed op de kleine lettertjes bij tekenen van een contract. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Ook wie in de nog altijd krappe arbeidsmarkt een nieuwe baan krijgt, start vaak met een jaarcontract. De vraag is of je moet strijden voor een vaste aanstelling, óf dat het tegenwoordig niet veel meer uitmaakt.