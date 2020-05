Rik van de Westelaken verliest zaak tegen Facebook over nepadvertenties

Van de Westelaken zag zichzelf diverse malen terug in nepadvertenties, na oordeel van rechter dat Facebook ze moet weren. Ⓒ ANP Kippa

Amsterdam - Facebook hoeft geen extra moeite te doen om te verhinderen dat bitcoinoplichters vals gebruik maken van de identiteit van EenVandaag-presentator Rik van de Westelaken. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Van de Westelaken en zijn werkgever AVROTROS.