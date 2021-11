Premium Het beste van De Telegraaf

’Chinese regels voor Tencent niet veel anders dan wat Europa doet’

Amsterdam - Dat techbedrijven met steeds meer verschillende regeltjes te maken krijgen, door economische grootmachten die hun markten voor elkaar willen afsluiten, is voor internetinvesteerder Prosus niet per se slecht nieuws. „Omdat wij investeren in lokale spelers, is het voor ons makkelijker om aan al die regels te voldoen” dan centraal georganiseerde techreuzen zoals Facebook, verklaart ceo Bob van Dijk.