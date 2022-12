Korte beursweek door compensatiedag Kerstmis

De handelaren bij onze westerburen compenseren de dinsdag voor het feit dat de eerste kerstdag in het weekeinde viel. Die twee beurzen gaan overgins aan het einde van de week ook eerder dicht, want vrijdag sluiten ze al rond lunchtijd.

Overzees ook gesloten

Ook in de Verenigde Staten blijven de beurzen maandag gesloten, net als in een deel van Azië. De beurzen in Tokio, Seoul en Shanghai gingen maandag wel gewoon open en noteerden bescheiden winsten. In Hongkong en Sydney bleven de beurzen dicht.