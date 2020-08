Amstel Hotel verder zonder restaurant La Rive

Eén van zijn eerste beleidsdaden was het opheffen van het befaamde La Rive restaurant waar tal van bekende chef-koks de sterren van de hemel kookten. „We hebben de brasserie en het restaurant gelijk getrokken. De naam is omgedoopt in Amstel restaurant. Het staat voor de juiste prijs-kwaliteit verhouding. Juist dankzij dit nieuwe concept hebben we ook weer veel lokale gasten meerdere malen mogen ontvangen. Lokaal is dan ook de basis van waaruit we het Amstel Hotel en restaurant verder zullen uitbreiden”, legt Van Dijk tijdens een diner langs de druk bevaren rivier uit.

De reden naar Nederland terug te komen na een indrukwekkende internationale carrière met managementfuncties in onder meer het bijzondere Sandy Lane Hotel in Barbados, Four Seasons in Sydney, Shanghai, Tokio, Singapore, Hangzhou en New York was zijn gezin. Het Amstel Hotel wacht nog meer grote veranderingen, maar welke dat zijn, wil hij vanwege het overleg met de eigenaren uit Qatar nog niet vertellen. Mede door de coronacrisis nam hij van 60 van de 181 medewerkers afscheid.

Van Dijk: „We willen toonaangevend zijn en het hotel als luxe bestemming op de kaart houden. Op het menu herkent de gast ongecompliceerd en simpelweg goed eten en drinken. Met een prachtig uitzicht op de Amstel kunnen gasten met name op het terras van de nieuwe menukaart genieten. De coronasituatie heeft ervoor gezorgd dat we deze eerste veranderingen versneld hebben geïntroduceerd. Vanuit hier bouwen we verder. Het Amstel Hotel is van ons allemaal. De huiskamer van Amsterdam.”