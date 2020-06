LTO: meer arbeidsmigranten en eerlijke prijzen

Die oproep doet land- en tuinbouworganisatie LTO aan de politieke partijen in haar zaterdag gepubliceerde Verkiezingsmanifest 2021. De boerenkoepel, met 35.000 leden verreweg de grootste agrarische lobbyclub, hamert erop dat de voorgestelde maatregelen nodig zijn om de vooraanstaande concurrentiepositie van de Nederlandse boeren en tuinders vast te houden.

LTO stelt voor om arbeidsmigranten van buiten de EU hier maximaal negen maanden aan het werk te mogen laten. Dit is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Verder stelt de koepelorganisatie dat de agrarische sector moet worden uitgezonderd van extra werkgeverskosten voor het in dienst hebben van flexibele arbeid, omdat teelt- en oogstwerkzaamheden per definitie seizoenswerk is en de sector dus afhankelijk is van flexibele arbeid.

Fiscaal aantrekkelijk

Verder ondervonden telers tijdens de coronacrisis concurrentie van omringende landen op de arbeidsmarkt. Buurlanden hebben seizoensarbeid afgelopen periode juist, al dan niet fiscaal, aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers.

,,De Nederlandse eisen behoren tot de strengste van Europa, en dus van de wereld”, stelt waarnemend voorzitter Wim Bens van LTO. ,,We willen onze toonaangevende handelspositie behouden en de kwaliteit van onze productie altijd verder verhogen. Maar dan is een concurrerend speelveld van levensbelang. Stop met het uit de markt prijzen van tijdelijke arbeid, baseer gewasbeschermingsbeleid op de wetenschap en voorkom juridische impasses. Stimuleer en beloon boeren en tuinders óf met een eerlijke prijs óf met een andersoortige vergoeding voor hun producten en inspanningen die zij leveren voor maatschappelijke eisen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en natuur.”

Concurrentie

Hoge standaarden voor geproduceerde sierteelt en voeding zijn de enige manier om de Nederlandse agrarische sector internationaal concurrerend te houden, erkent LTO. Om aan de milieu-, dierenwelzijns-, voedselveiligheidseisen te kunnen blijven voldoen, moeten de boeren wel een eerlijke prijs krijgen. Dat schort er volgens de land- en tuinbouworganisatie nog wel eens aan. LTO wil daarom ook dat er meer ruimte moet komen voor prijsafspraken als die de verduurzaming ten goede komen.

Overigens concludeerde kartelwaakhond ACM vorig jaar ook al dat boeren de dupe zijn van strenge regels rond prijsafspraken, omdat een individuele boer nauwelijks marktmacht heeft ten opzichte van de enkele inkooporganisaties en supermarktketens. Minister Carola Schouten (Landbouw) is daarom ook al begonnen aan versoepeling van de regels voor boeren.

Prijsafspraken

Onderlinge prijsafspraken blijven verboden. Maar als inkooporganisaties of supermarktorganisaties extra eisen stellen zonder de prijs te verhogen, mogen boeren dit wel gezamenlijk aanvechten. Een onafhankelijk geschillencommissie moet dan uitspraak gaan doen in het conflict tussen afnemers en boeren.

De agrarische sector in Nederland is voor bijna 90% afhankelijk van de export, met name naar landen binnen de EU. LTO hecht daarom ook veel waarde aan het Europese landbouwbudget (GLB-budget). Die moet volgens de boerenlobby vooral ingezet worden om de concurrentiepositie van boeren ten tuinders te versterken. Belangrijk daarbij is dat inzet van het GLB-budget bijdraagt aan milieu, natuur en klimaat, aldus het verkiezingsmanifest.

Klimaat

In het LTO-advies aan de politiek neemt klimaat een zeer belangrijke plaats in. Dit is al het derde jaar achtereen dat boeren te maken krijgen met extreme droogte en ze ondervinden steeds vaker concreet de gevolgen van klimaatverandering. LTO pleit ervoor dat ondernemers in de land- en tuinbouw fiscaal voordelig een ‘klimaatreserve’ aan mogen houden. Hiermee kunnen boeren het inkomensverlies van klimaat- en marktverstoringen opvangen.