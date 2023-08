Column: beperken van vrijheid in pensioenland moet maar eens afgelopen zijn

Ik hoorde een interview op de radio. De geïnterviewde stelde dat het prima was om mensen - in casu Groningers - een (schade)vergoeding te geven zonder bestedingsverplicht (aan hun huis normaliter). Uit meerdere experimenten is gebleken, zo stelde hij, dat mensen prima in staat zijn om zelf te bepalen wat ze met het geld doen. Zelfs het kopen van een Lamborghini past daarin. Als ze daar immers gelukkig(er) van worden...

Als iemand een Lamborghini van zijn rijk gevulde pensioenpot wil kopen, dan moet dat volgens columnist Theo Gommer mogelijk zijn. Ⓒ ANP/HH