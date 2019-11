Peking wil deal, maar niet tegen elke prijs

Volgens Xi is het zaak dat er een overeenkomst volgt op basis van wederzijds respect en gelijkheid. Waar nodig zal China terugslaan, aldus Xi, die benadrukte dat de inzet van de gesprekken erop is gericht om tot een akkoord te komen. "Wij hebben deze handelsoorlog niet geïnitieerd en dit is ook niet wat we willen", aldus de Chinees.

Op de financiële markten wordt erg gelet op de kans op een handelsdeal en berichten over het tijdspad van de onderhandelingen. De Amerikaanse Kamer van Koophandel benadrukte op zijn beurt dat het deelakkoord mogelijk niet rond komt voor 15 december, de datum waarop de nieuwste invoerheffingen op Chinese goederen ingaan.

De Amerikaanse president Donald Trump zei in de eerste helft van oktober al dat een akkoord was bereikt over een deal met China die de opmaat zou moeten zijn naar de beëindiging van de handelsoorlog tussen de landen. Peking benadrukte toen dat er nog niks op papier stond. Sindsdien wordt achter de schermen verder onderhandeld over het deelakkoord.