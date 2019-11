Trump:handelsdeal is mogelijk erg dichtbij

Xi is volgens Trump veel meer geïnteresseerd om een deal te sluiten dan hijzelf. "Ik sta niet te popelen om een deal. Xi wil een akkoord veel meer dan ik." Daarnaast benadrukte de Amerikaanse president dat een handelsdeal nooit "gelijk" kan zijn.

De Chinese president wil juist dat er een overeenkomst volgt op basis van gelijkheid en wederzijds respect. De Chinezen toonden zich op vrijdag bereid om verder aan de zogenoemde 'phase one'-handelsdeal te werken. Het land zal echter ook niet aarzelen om in te grijpen als dat nodig is, zo klonk het. Deze uitspraken volgden op het nieuws eerder deze week dat een voorlopig handelsakkoord dit jaar er niet meer in zit.

Nieuwe heffingen

Op de financiële markten wordt erg gelet op de kans op een handelsdeal en berichten over het tijdspad van de onderhandelingen. De Amerikaanse Kamer van Koophandel benadrukte op zijn beurt dat het deelakkoord mogelijk niet rond komt voor 15 december, de datum waarop de nieuwste invoerheffingen op Chinese goederen ingaan.

De Amerikaanse president Donald Trump zei in de eerste helft van oktober al dat een akkoord was bereikt over een deal met China die de opmaat zou moeten zijn naar de beëindiging van de handelsoorlog tussen de landen. Peking benadrukte toen dat er nog niks op papier stond. Sindsdien wordt achter de schermen verder onderhandeld over het deelakkoord.