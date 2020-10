Column: Nederland moet staatsschuld verstandig vergroten

Voor een deel is dit het gevolg van de coronacrisis, maar er zijn ook andere oorzaken. Zo schrapt Shell banen doordat de olie- en gaswinning minder rendabel wordt en een koerswijziging nodig is naar groene energie. Daarnaast zijn er bedrijven die omzet verliezen door de verdere opmars van online concurrenten. De verwachting is dat er binnenkort ook in het mkb banen verloren gaan, zoals in de horeca en de evenementenwereld.

Hoge staatsschuld

Door de financiële steunpakketten van het kabinet die voorlopig lopen tot 1 juli 2021 wordt het banenverlies in Nederland tot op heden nog afgeremd, maar het is onvermijdelijk dat deze steun moet worden afgebouwd. Bij de overheid leiden deze pakketten tot een fors oplopend begrotingstekort en een staatsschuld van ruim 60% bbp.

DNB-president Klaas Knot meent dat voor Nederland ook een staatsschuld van 75% bbp nog goed behapbaar is. Volgens een ruime meerderheid van de Nederlandse economen is zelfs een schuld van 120% bbp (richting Italiaanse staatschuld) niet onhoudbaar. Er zijn ook economen die waarschuwen voor de risico’s die samenhangen met renteverhogingen en aflossingen van de schuld die in de toekomst tot belastingverhogingen kunnen leiden.

Aflossen

Op de opiniepagina van de Volkskrant merkt de Groningse hoogleraar Dirk Bezemer terecht op dat een hoge staatsschuld alleen oké is als de leningen besteed worden aan innovaties, duurzame investeringen en het versterken van het toekomstige verdienvermogen van de economie. In dat geval gaan deze leningen geld opleveren waarmee de staatsschuld afgelost kan worden.

Door de overheidssteun worden ook bedrijven overeind gehouden die niet levensvatbaar zijn. Mede om die reden zijn andere EU-landen, bijvoorbeeld Duitsland, al met de afbouw van steun begonnen.

Subsidie

Daarbij introduceren deze regeringen tegelijk een pakket aan overheidsmaatregelen om bedrijfsinvesteringen aan te moedigen; met een lagere winstbelasting, met investeringssubsidies voor nieuwe technologie en klimaatinvesteringen en met een verlaging van werkgeverslasten.

Het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven wordt verder verbeterd door staatssteun voor vernieuwingen, zoals voor de nieuwe mega autofabriek van Tesla in de buurt van Berlijn. Daarnaast zijn er regeringen die zelf investeren in verbeteringen van de fysieke en digitale infrastructuur die tot opdrachten voor bedrijven leiden. De kern van deze pakketten is investeringen aan te moedigen die gericht zijn op de toekomst.

Verliezers

De Nederlandse economie dreigt binnen de EU tot de verliezers te gaan behoren. Een belangrijke oorzaak is politiek Den Haag. Om onze economie aan te jagen zijn investeringen van bedrijven en de overheid nodig. Ze zijn ook noodzakelijk om het verdienvermogen van de Nederlandse economie fundamenteel te versterken, zodat Nederland ook in de toekomst een welvarend land kan blijven.

Het zogenoemde Wopke-Wiebes investeringsfonds dat daarvoor bedoeld was, is recent door zowel de Tweede Kamer als buiten de politiek door deskundigen ’gekraakt’. Dat zelfde geldt voor het kabinetsvoorstel om bedrijfsinvesteringen te bevorderen met een fiscale subsidie, de zogenoemde BIK-regeling.

Vooral de linkse oppositie (SP, GroenLinks en de PvdA) maakt duidelijk dat ze geld voor het bedrijfsleven niet nodig vindt. Ze wil het geld voor deze bedrijfsinvesteringen liever uitgeven aan hogere collectieve uitgaven in de sociale sfeer, extra uitgaven voor de zorg, sociale zekerheid en ontwikkelingssamenwerking.

Vijandig

Links maakt hier de klassieke fout dat je het geld uitgeeft voordat je het verdient hebt. Het onderkent ook niet dat bedrijfsinvesteringen daarvoor van cruciaal belang zijn. Omdat het kabinet in de Eerste Kamer niet over een meerderheid beschikt, moet Rutte ook zaken doen met links. Omdat deze partijen zich vijandig opstellen ten opzichte van het bedrijfsleven, met name internationale bedrijven, wordt het moeilijk om met een maatregelenpakket te komen waarmee het verdienvermogen van onze economie fundamenteel wordt versterkt.

Daarnaast wekt links de indruk dat de overheid zelf wel in staat is om deze versterking te realiseren. Volgens het concept verkiezingsprogramma van de SP zou dit mogelijk zijn met behulp van een grotere publieke sector die met miljarden aan extra uitgaven als ’ondernemer’ kan optreden.

Met ambtenaren en politici die een rol van ondernemer gaan spelen, zijn in de meeste landen, waaronder Nederland, slechte ervaringen opgedaan: geen extra groei en geen nieuwe banen, maar wel verspilling van geld van de belastingbetalers

Geen zorgen?

Zolang politiek Den Haag er niet in slaagt om een politieke meerderheid te realiseren voor een adequaat investeringspakket dat we in eerdere columns hebben beschreven, loopt Nederland binnen de EU een achterstand op. Uit de Kamerdebatten blijkt nog niet dat de politiek zich daarover zorgen maakt. Daar overheerst nog steeds de gedachte dat Nederland een sterke economie heeft die ook in de toekomst zal zorgen voor groei en welvaart.

Tot voor kort was dit inderdaad het geval. Onze economische groei en werkgelegenheid worden voor een belangrijke deel bepaald doordat Nederland in de eurozone een sterke internationale positie heeft opgebouwd als mondiaal handelsland met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daardoor hebben een groot aantal internationale bedrijven die hier voor veel banen zorgen, voor Nederland gekozen.

Anti-vrijhandel

Inmiddels is deze positie verzwakt. Als handelsland worden we extra hard getroffen door de wereldwijde opmars van anti-vrijhandel en protectionistische maatregelen van andere landen. Daardoor krijgt onze belangrijke exportsector te maken met een lagere omzet die zich vertaalt in een lagere groei en minder banen.

Verslechteringen zijn vooral veroorzaakt door hoge werkgeverslasten, een toegenomen overheidsbureaucratie, een minder concurrerend belastingklimaat, achterblijvende technologische vernieuwingen en een gebrek aan technisch opgeleide werknemers.

Ondernemersklimaat

Maar ook een vijandige houding tegen het internationale bedrijfsleven speelt een rol. Nederland krijgt tevens te maken met concurrerende landen die ons hebben ingehaald met een aantrekkelijker vestigings- en ondernemersklimaat. Daardoor kiezen vooral internationale bedrijven minder vaak voor Nederland als vestigingsland.

In de Haagse politiek wordt bovendien onvoldoende beseft dat in de huidige digitale wereld het voor veel bedrijven nu veel gemakkelijker is dan voorheen om snel te verhuizen.

Reageren? Mail naar [email protected].