'Eurostar heeft snel hulp nodig van Britse overheid'

Aandeelhouders hebben al zo'n 200 miljoen euro in Eurostar gepompt om het bedrijf overeind te houden tijdens de crisis, maar de spoorvervoerder denkt meer geld nodig te hebben aangezien de situatie zeer ernstig is. "Zonder aanvullende financiering van de overheid is er een reëel risico voor het voortbestaan ​​van Eurostar", aldus het bedrijf dat erop wijst dat luchtvaartmaatschappijen en luchthavens ook extra steun krijgen.

Er gaan de laatste tijd nog maar enkele treinen per dag. Nieuwe reisbeperkingen maken het voor Eurostar nog lastiger. Vanaf maandag moeten alle passagiers bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk een negatieve coronatestuitslag kunnen laten zien om het land in te mogen reizen. De test mag maximaal 72 uur voor vertrek zijn afgenomen.

De situatie is complex omdat de Britse staat geen eigenaar meer is van Eurostar. De Britten verkochten hun belang van 40 procent in 2015. De meeste aandelen zijn in handen van de Franse staat. Maar vanuit Frankrijk hoeft het bedrijf waarschijnlijk niet te rekenen op extra hulp. De Britse regering heeft aangegeven Eurostar niet vergeten te zijn. "We zullen nauw met hen blijven samenwerken om de veilige herstart en het herstel van internationale reizen te ondersteunen."