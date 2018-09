Oliefondsen omlaag op Wall Street

De Dow-Jonesindex, waarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen zijn opgenomen, eindigde onveranderd op 17.828,24 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2067,56 punten, terwijl de technologiegraadmeter Nasdaq 0,1 procent steeg tot 4791,63 punten.

De Amerikaanse olieprijs dook verder omlaag na het besluit van oliekartel OPEC om de olieproductie niet te verminderen. Een vat Amerikaanse ruwe olie (van 159 liter) kostte 9 procent minder op 67,09 dollar. Brentolie verloor 2,4 procent tot 70,86 dollar per vat.

Olieproducten

Olieproducenten als ExxonMobil en Chevron noteerden respectievelijk 4,2 en 5,4 procent lager. Ook dienstverleners aan de olie- en gasindustrie hadden het moeilijk. Zo verloor Halliburton bijna 11 procent, Baker Hughes ging 8,9 procent omlaag en Schlumberger leverde 7,4 procent in.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zaten juist flink in de lift, omdat zij lagere brandstofkosten hebben. American Airlines boekte een koerswinst van 7,9 procent, Delta Air Lines klom 5,5 procent en Southwest Airlines ging 6,5 procent omhoog.

Black Friday

Vrijdag is het Black Friday in de Verenigde Staten, het begin van het inkoopseizoen voor de feestdagen. Detailhandelaars stonden hoger door de verwachting dat Amerikaanse consumenten dit jaar een recordbedrag zullen spenderen. Supermarktketen Wal-Mart liet een plus zien van 3 procent, winkelbedrijf JC Penney won 3,3 procent en warenhuisonderneming Macy's steeg 2,2 procent.

Koeriersbedrijven gingen ook omhoog omdat zij waarschijnlijk flink kunnen profiteren van de onlinebestellingen door Amerikanen. UPS noteerde een plus van 2,8 procent en FedEx steeg 1,8 procent. Internethandelaar Amazon won 1,5 procent.

De euro was 1,2434 dollar waard, tegen 1,2441 dollar bij het slot van de Europese beurshandel.