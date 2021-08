Delft bouwt aan computer van toekomst: weg naar quantumrevolutie in polder

Buitenland

Nieuwe exotische steekmug opgedoken in België

De exotische steekmug Culiseta longiareolata is opgedoken in België. Dat heeft het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen vrijdag aangekondigd, op Wereld Muggendag (20 augustus). Het beestje vormt geen gevaar voor de mens, maar kan ziekteverwekkers voor vogels, zoals het westnijlvir...