Crisis bezorgt Disney eerste jaarverlies in meer dan veertig jaar

Onder de streep kwam Disney uiteindelijk 2,8 miljard dollar tekort in zijn boekjaar dat liep tot 3 oktober. Een jaar eerder ging nog een nettowinst van 10,4 miljard dollar in de boeken. De opbrengsten daalden met 6 procent tot 65,4 miljard dollar.

Wegens de de sluitingen van filmzalen wereldwijd werden vrijwel alle grote bioscoopreleases van Disney uitgesteld of geannuleerd. Zo kondigde Disney eerder al aan de speelfilmversie van Mulan, die gepland stond voor de bioscopen in maart, alleen maar op zijn streamingkanaal Disney+ uit te zenden. Ook Marvel-blockbuster Black Widow en Pixar-animatiefilm Soul werden verschoven.

Disney greep in september al hard in bij zijn Amerikaanse pretparken door circa 28.000 medewerkers te ontslaan. Die mensen zaten al tijdelijk thuis omdat de parken al geruime tijd dicht waren vanwege de coronacrisis of nauwelijks bezoekers trokken.