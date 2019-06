Autoverzekering: Rotterdammer betaalt veel, Groninger weinig

Dat blijkt uit een analyse van 18.000 gegevens door vergelijkingssite Geld.nl. Eerder meldde goedkoopsteautoverzekeringen.net al dat er flinke verschillen bestaan tussen provincies. De verschillen tussen steden blijken nog groter te zijn.

In de Maasstad is een automobilist gemiddeld €105,62 per maand kwijt aan premie. Daarna volgen Den Haag (€96,86), Utrecht (€96,21) en Amsterdam (€95,26). Van de elf onderzochte grote steden zijn Breda (€73,81), Haarlem (€69,53) en Groningen (€62,73) het goedkoopst.

Risico

Verzekeraars kijken bij het berekenen van de premie onder meer naar criminaliteitscijfers, verkeersdrukte en aantallen ongevallen.

Ook wordt gekeken naar het adres van de eigenaar van de auto. Uit eerder onderzoek blijkt dat het zelfs uitmaakt of je op de begane grond woont, of op een verdieping (met huisnummertoevoeging).

Daarnaast betalen jongeren vaak veel meer dan ouderen. Hun premies zijn de afgelopen jaren ook nog eens veel sterker gestegen.