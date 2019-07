'KKR bindt strijd met Shell aan om Eneco'

Amsterdam - Investeerder KKR hoort bij het kwartet bieders dat komende zomer in de boeken mag kijken bij Eneco. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. In oktober moeten de bieders hun bindende bod inleveren. De combinatie PGGM/Shell wordt door adviseurs in de markt nog altijd de grootste kans toegedicht, aldus de krant.