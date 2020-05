Rusland verbiedt tijdelijk invoer van olieproducten

Ⓒ EPA

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland voert tot oktober geen olieproducten meer in. Door strenge maatregelen om het coronavirus in het land te beteugelen, is de olievraag ingestort. Dat leidde tot zeer lage prijzen voor verschillende brandstoffen zoals benzine en diesel. Een importverbod moet de komende maanden voorkomen dat goedkope olie uit het buitenland op de Russische markt terechtkomt.