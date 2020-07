Je eigen huisje op het strand? Zo kom je eraan!

Strandhuisjes in Vlissingen. Foto ANP/HHl Ⓒ Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Haarlem - „Als de strandhuisjes op het strand staan dan begint de zomer”, vertelt strandhuiseigenaar Marita Aertssen-De Vriend (56). Ze merkt op dat het seizoen door de coronacrisis veel later is begonnen dan normaal. De strandhuisjes mochten later dan normaal worden opgebouwd en pas per 1 juni worden verhuurd.