Galapagos ster in iets hogere AEX

De AEX sloot 0,3% hoger op 569,3 punten. De Midkap-index steeg 0,6% naar 805,8 punten. De overige Europese beursgraadmeters boekten eveneens winst. De Franse CAC-40 won 0,2%. De Britse FTSE 100 en Duitse DAX klommen 0,5% respectievelijk 0,6%.

De Amerikaanse beursgraadmeters stonden bij sluiting van de Europese beurzen licht lager.

Deze week staat vooral in het teken van het bedrijfscijferseizoen, dat vorige week heel voorzichtig werd afgetrapt. In Nederland staan ASML en TomTom woensdag voor in de rij. De kwartaalwinst die Citibank aan het begin van de middag publiceerde, overtrof de verwachtingen. Toch reageerden beleggers op Wall Street lauw.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen meent dat beleggers er goed aan doen enige voorzichtigheid te betrachten. „De beurzen schommelen rond all-time highs. Er is al behoorlijk voorgesorteerd op een handelsdeal tussen de VS en China, terwijl het maar de vraag is of die er dit jaar komt. Ook zijn twee renteverlagingen in de VS volledig ingeprijsd. Bij hele goede economische cijfers hoeft de tweede stap niet te komen. Wel begrijp ik dat Fed-voorzitter Powell de inflatie graag omhoog wil krijgen evenals langdurig werklozen aan het werk wil krijgen.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk Galapagos met een winst van 18,8% uit, in reactie op de deal met het Amerikaanse Gilead.

„Dit stelt Galapagos in staat uit te groeien tot een volwaardige Europese farmaceut, terwijl Gilead toegang krijgt tot zijn succesvolle platform. Galapagos krijgt nu veel geld en heeft voortaan een vaste financiële partner. Ik verwacht niet dat het veel gaat uitmaken voor reumamiddel filgotinib, dat volgend jaar in Europa en de VS op de markt komt. En ook voor zijn medicijn tegen longfibrose maakt het weinig uit, want dit zit ook in de laatste onderzoeksfase. Maar het ontstekingsmiddel toledo, dat nog vroeg in de ontwikkelfase zit, kan hierdoor eerder op de markt komen”, meldt Versteeg.

Staalgigant ArcelorMittal pakte er 1,5% bij. De door China gerapporteerde 6,2% groei over het tweede kwartaal was weliswaar de laagste sinds begin jaren negentig, maar kwam wel overeen met de marktverwachting. Bovendien vielen de eveneens naar buiten gebrachte detailhandelsverkopen over juni mee.

KPN en tankopslagbedrijf Vopak eindigden met minnen van 1% respectievelijk 0,7% onderaan.

Uitzender Randstad zakte 0,1%. Analisten van Jefferies hebben branchegenoot Adecco op de verkooplijst gezet.

Bij de middelgrote fondsen eindigde de toeleverancier aan de chipsector Besi met een plus van 4,9% bovenaan.