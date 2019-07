Zwaargewichten sleuren AEX omlaag

Rond half twaalf staat de Amsterdamse hoofdgraadmeter 0,1% in de min op 566,9 punten. De Midkap-index gaat naar 802,2 punten, een plus van 0,2%. Elders in Europa raken de beurzen hun openingswinsten ook al kwijt. De Franse CAC-40 verliest 0,3%, de Londense FTSE100 raakt 0,2% kwijt, in Frankfurt duikt de DAX 0,1%.

De beurzen in Azië zijn vannacht hoger gesloten, met uitzondering van die van Japan – die was dicht vanwege een nationale feestdag. De Hang Sengindex in Hongkong won 0,2%, de beurs van Shanghai sloot 0,4% in het groen. De futures op de Amerikaanse beurzen staan ook in de plus.

De grote zwaargewichten laten het vanochtend afweten. Shell verliest 0,5%, Unilever raakt 0,6% kwijt, ASML staat 0,5% in het rood. Ook uitzender Randstad heeft een mindere dag. Analisten van Jefferies hebben branchegenoot Adecco op de verkooplijst gezet. Randstad verliest 1,2%. KPN laat 0,8% liggen.

De grootste koerssprong komt op naam van Galapagos. Het biotechbedrijf heeft een deal gesloten met het Amerikaanse Gilead. Dat heeft voor €140,59 aandelen in Galapagos gekocht, krijgt een kijkje in de keuken, maar zal de komende tien jaar geen overnamebod doen. Beleggers belonen de deal met 16% koerswinst.

Daarmee zijn de aandelen nu fors duurder dan de prijs die Gilead bedongen heeft, en hoger dan Galapagos ooit heeft genoteerd.

Beleggers tonen zich tevreden over Chinese groeicijfers die vannacht zijn gepubliceerd. Weliswaar was de 6,2% groei de laagste sinds begin jaren negentig, het was ook beter dan wat analisten hadden verwacht. ArcelorMittal – dat zwaar leunt op de Chinese honger naar staal – staat dan ook 1,4% hoger. Bij de midkappers wint branchegenoot AMG 0,4%.