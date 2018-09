Nikkei sluit nipt lager

Honda zakte 2,9 procent. De autofabrikant kan een miljoenenboete krijgen omdat het jarenlang heeft verzuimd meldingen door te geven van ernstige ongelukken in de VS. Daiki Aluminium en UACJ stegen 10,6 en 8,7 procent na berichten dat Toyota aluminium van die bedrijven wil gaan gebruiken in zijn luxewagens.

Elders in het Verre Oosten gingen de beurzen licht omhoog. De Shanghai Composite (plus 0,3 procent) zette de winstreeks voort na de renteverlaging in China van afgelopen vrijdag en steeg voor de vierde dag op rij. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 1,2 procent. In Seoul eindigde de Kospi vlak.