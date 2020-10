Column: corona heeft staalmarkt nog niet ingehaald

De Chinese autoindustrie heeft nog altijd veel staal nodig. Ⓒ ANP/HH

Het aantal coronabesmettingen loopt wereldwijd op. De eerste nieuwe maatregelen om het virus in te dammen zijn ingevoerd en een lockdown-light is een feit. Dat betekent dat de economische groei ook weer een gepaste tred gaat aannemen, met nieuwe economische teleurstellingen in het verschiet. Dan kan het niet uitblijven dat de neerwaartse prijsrisico’s in cyclische metaalmarkten oplopen.