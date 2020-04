Machinemaker Marel voelt coronacrisis

Marel sloot het kwartaal af met een omzet van bijna 302 miljoen euro, tegen een kleine 325 miljoen euro een jaar eerder. Gemiddeld liep de zogeheten ebit-marge terug van 14,6 procent in het eerste kwartaal vorig jaar naar 8,4 procent. Onder de streep bleef uiteindelijk ruim 13 miljoen euro over. Een jaar terug ging er nog een nettowinst in de boeken van ruim 32 miljoen euro.

Thórdarson benadrukt dat de onderneming er nog altijd goed voor staat. Zo is de orderinstroom juist gestegen tot een recordniveau van zo'n 352 miljoen euro. "Met een robuuste financiële en kaspositie, een innovatief productportfolio en wereldwijd bereik, bevinden we ons in een sterke positie om de storm te doorstaan."

Alle productielocaties van Marel zijn open, hoewel niet alle fabrieken op volle capaciteit draaien. De onderneming kan nog geen concrete inschattingen geven over de financiële impact van de coronacrisis. Wel maakte het bedrijf bekend voorlopig vast te houden aan zijn doelstellingen voor de middellange en lange termijn.

Ook liet Marel weten overeenkomsten te hebben gesloten met ABN AMRO en Kepler Cheuvreux. Zij zullen voor Marel optreden als zogeheten liquidity providers op Euronext Amsterdam. Het doel van de overeenkomsten is het verhandelen van de aandelen van Marel op de beurs te vergemakkelijken.

