Werkzoekende kijkt vooral buiten de Randstad

Het aantal zoekopdrachten naar banen in de Randsrad nam afgelopen jaar met ruim 7% af. Het aantal zoekopdrachten buiten deze regio nam juist met ruim 4% toe.

In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht was dit zelfs meer dan 10%. „Het vacatureniveau in Nederland blijft toenemen, maar klaarblijkelijk stijgt de werkgelegenheid en de interesse in banen in de Randstad relatief minder hard dan daarbuiten”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed.

Thuiswerken

Vissers denkt ook dat de pandemie een rol speelt. Veel werkenden verwachten in de toekomst deels vanuit huis en deels op de werkplek te werken. De behoefte aan een baan die dicht bij huis is, wordt daardoor kleiner.

De werkgelegenheid in de Randstad is in de afgelopen periode ook iets afgenomen, vooral doordat sectoren als de horeca en toerisme hard werden geraakt door de coronacrisis.