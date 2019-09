'Wall Street verwerkt ECB-besluit'

De ECB grijpt flink in om de Europese economie te stimuleren. De centrale bank verlaagt de depositorente en gaat voor de komende tijd obligaties opkopen om zo de afzwakkende Europese economie te stimuleren. Verdere rentestappen werden niet uitgesloten. Het opkoopprogramma heeft een open einde.

Aan het handelsfront kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan importheffingen op Chinese producten, die hij per 1 oktober wilde invoeren, op te schorten tot 15 oktober. China overweegt daarnaast de import van Amerikaanse landbouwproducten weer vrijuit toe te staan. De twee landen zullen binnenkort de handelsgesprekken hervatten.

Boeing

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen kunnen bewegen, zoals bijvoorbeeld machinebouwer Caterpillar en vliegtuigfabrikant Boeing. Ook de chipsector kan positief reageren met fondsen als onder meer Intel, Micron Technology en Advanced Micro Devices (AMD).

Daarnaast staat softwareconcern Oracle in de schijnwerpers. Oracle maakte woensdag nabeurs bekend dat mede-topman Mark Hurd tijdelijk zijn functie neerlegt vanwege gezondheidsredenen. Tevens kwam het bedrijf met kwartaalcijfers naar buiten die minder sterk waren dan verwacht. Oracle lijkt lager te gaan openen.

Kroger

Ook supermarktketen Kroger opende de boeken. Het aandeel ging in de voorbeurshandel omhoog na beter dan verwachte resultaten. Qua macro-economische cijfers werd bekend dat de inflatie in de VS in augustus is gezakt naar 1,7 procent. Het aantal wekelijkse nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen zakte meer dan gedacht.

De beurzen in New York gingen woensdag omhoog, mede dankzij optimisme aan het handelsfront. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 27.137,04 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 3000,91 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 8169,68 punten.