Premium Het beste van De Telegraaf

KLM-topvrouw: in het nieuwe jaar terug naar normale dienstregeling

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

KLM moet vluchten inleveren als Schiphol krimpt. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 1.311 -1.65 %

Istanbul - Luchtvaartmaatschappij KLM wil vanaf begin volgend jaar stap voor stap weer meer vluchten aanbieden na het diepe ingrijpen in dienstregeling en het schrappen van stoelen als gevolg van eigen personeelstekorten en de chaos op Schiphol. Dat zegt topvrouw Marjan Rintel woensdag in gesprek met De Telegraaf, tijdens de internationale luchtvaartbeurs IATA in Istanbul.