Beleggers vluchten uit Philips: ’Derde akkefietje in een jaar tijd’

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Nieuwe vragen van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten na een inspectie van een fabriek van Philips stellen het vertrouwen van aandeelhouders in het gezondheidstechnologiebedrijf opnieuw op de proef. Inspecteurs hebben de fabriek bezocht waar Philips de slaapapneu-apparaten in elkaar zet, en zijn kritisch over de procedures die het bedrijf gebruikt om risico’s rond zijn producten te onderzoeken.