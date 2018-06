Recordstanden op Wall Street

De aandelenmarkten op Wall Street zijn vrijdag hoger gesloten, waarbij de Dow-Jonesindex en de S&P 500 nieuwe recordhoogtes bereikten. Evenals in Europa verwerkten beleggers een renteverlaging in China en de belofte van president Mario Draghi dat de Europese Centrale Bank (ECB) alles uit de kast haalt om de inflatie in de eurozone op te drijven.