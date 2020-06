Beursnotering voor leverancier duurzame cadeaus

Het bedrijf met de site Ditiswaar.nl geeft een zevenjarige obligatielening uit met een rente van 8,5%.

WAAR, opgericht in 2012 met inmiddels 24 winkels, heeft 4500 duurzame of zogeheten fairtrade-cadeaus in het assortiment en verkoopt die via 1200 verkooppunten.

Het bedrijf met de hoofdvestiging in Culemborg biedt bijvoorbeeld natuurlijke verzorgingsproducten, herbruikbare boterhamzakjes, biologische sojasaus en duurzamere waterflessen aan.

De onderneming, die in steden standaard met een lokale ondernemer begint, zegt de komende jaren met het kapitaal fors te willen groeien. De opbrengst van de obligatielening is maximaal €2,5 miljoen.