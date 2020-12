Shell komt met dure nabrander

Onder meer de aan de dalende olieprijs gekoppelde vloeibaar gas (lng)-contracten (de lng-prijs volgt de olieprijs op 6 maanden), kosten voor het drastisch terugbrengen van het aantal raffinaderijen wereldwijd, en afboekingen op het diepzee olieproject Appomattox, zorgen voor de vervelende nabrander.

Grootste

Appomattox werd in 2019 in bedrijf genomen, en is het grootste drijvende olieplatform in de Golf van Mexico. Het haalt olie op een diepte van ruim 2,5 kilometer uit de oceaanbodem.

Shell geeft bovendien aan een zwakkere vraag naar haar producten te verwachten op korte termijn, en voorziet dat de reguliere ruim 6 miljoen vaten per dag pre-corona bij Shells 45.000 pompstations wereldwijd niet gehaald zullen worden, en eerder op 4 of 5 miljoen vaten zullen blijven steken.

Bekijk ook: Pomphouder profiteert van shoppende consument

En hoewel de productie van olie en brandstoffen ten opzichte van het derde kwartaal zal stijgen, zegt het oliebedrijf dat de marges onder druk staan, en dat veel extra inkomsten voor partners zijn, en niet voor Shell zelf.

Beleggers viel het ook rauw op hun dak dat de gewoonlijk puik functionerende handelstak van Shell ondermaats presteerde, en de verliezen niet kan afdekken in het nog lopende vierde kwartaal. Het aandeel staat aan het begin van de middag 6% lager op de beurs in Amsterdam.

Het is niet voor het eerst dit jaar, dat het ooit zo stabiele weduwen- en wezenfonds meer op een achtbaan-aandeel lijkt. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat er nog wat majeure veranderingen aankomen. Op 28 januari meldt het bedrijf de precieze afboekingen en verliezen over het vierde kwartaal. En op 11 februari wil Shell-topman Van Beurden zijn nieuwe strategie presenteren, waar de toekomstige verschuiving van het bedrijf in meer groene elektriciteit verwerkt zit.