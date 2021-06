AEX bereikt hoogste slotstand

De AEX eindigde 0,4% hoger op 720,2 punten, de hoogste slotstand ooit. De Midkap-index daalde fractioneel naar 1070,6 punten.

De meeste andere Europese beurzen wonnen ook terrein. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 sloten 0,1% hoger, de Duitse DAX klom 0,4%. In de VS stond de Dow Jones-index bij sluiting van de Europese beurzen 0,4% hoger, terwijl de Nasdaq-index 1,3% klom.

Na de zeer kalme handel in de ochtend werden beleggers door het Amerikaanse banenrapport wakker geschud. Over de maand mei kwamen er 559.000 banen bij, terwijl op een groei van 671.000 banen werd gerekend. De angst voor oververhitting van de economie en daarmee van een langdurig hoge inflatie nam hierdoor wat af. Dit was terug te zien in de terugval van de 10-jaarsrente in de VS tot onder 1,60%.

Bekijk ook: Brussel start onderzoek naar Facebook

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag een gemengd beeld zien. De Japanse beurs deed door winstnemingen een stapje terug. De Amerikaanse president Joe Biden heeft meer Chinese bedrijven op een zwarte lijst gezet. In totaal staan er nu 59 bedrijven op. Amerikaanse bedrijven en investeerders mogen geen zaken doen met deze bedrijven omdat ze volgens Washington nauwe banden hebben met het Chinese leger.

„Met de AEX aan de bovenkant van de trading range zullen in de komende weken economische cijfers bepalen welke kant het opgaat”, stelt Cees Smit, handelaar bij Today’s. Verder wijst hij erop dat het rentebesluit van de Europese centrale bank komende donderdag eveneens van belang is het voor het sentiment. „De ECB gaat het woord exit-strategie waarschijnlijk nog niet laten vallen, maar ontkomt er niet aan om het terugdraaien van de monetaire stimulering later dit jaar ter sprake te brengen.”

Verzwakking bij ING

In de AEX voerde Adyen de lijst met winnaars stevig aan met een winst van 3,4%. De digitaal betalingsverwerker veerde daarmee op na de mindere gang van zaken eerder deze week.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway pakte er 2,1% bij.

ASML ging 1,6% vooruit. Zakenbank Petercam gaat ervan uit dat de spionagezaak bij de chipmachinefabrikant geen grote bedreiging zal zijn, mede doordat het betrekking heeft op software in een nichemarkt.

ING verloor 2,6%. Analisten van de Britse bank Barclays schroefden hun aanbeveling voor de bank terug. De verzekeraars ASR, Aegon en NN volgden onder invloed van de dalende obligatierentes met verliezen van respectievelijk 1,5%, 1,9% en 1,4%.

Bij de middelgrote fondsen eindigde de toeleverancier aan apothekers Fagron met een plus van 2% aan kop.

Pharming koerste 2,2% hoger na de melding overeenstemming te hebben bereikt met het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding voor zijn medicijn Ruconest in Spanje.

Galapagos won 0,8% nadat het biotechbedrijf positieve onderzoeksresultaten bekend maakte over zijn medicijn bij patiënten met een ontsteking aan de dikke darm.

Air France KLM vloog 2,4% omlaag.

AScX-fonds Hunter Douglas schoot 3,7% omhoog naar €86,60 na eerder zelfs boven de €90 te zijn gestegen. Grootaandeelhouder Sonnenberg was het eerder deze week niet gelukt om de raambekleder voor €82 per aandeel volledig in handen te krijgen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.