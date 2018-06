Aegon mag met Santander in zee in Portugal

Aegon gaat via Banco Santander Totta, de Portugese tak van Santander, zijn verzekeringen aanbieden aan in totaal 2 miljoen Portugese klanten. In het kader van die overeenkomst neemt Aegon een belang van 51 procent in de verzekeringsactiviteiten van Banco Santander Totta.

De Europese Commissie stelt vast dat de activiteiten van Aegon en Banco Santander elkaar nauwelijks overlappen. Daarom leidt de samenwerking niet tot mededingingsbezwaren, aldus de Europese concurrentiewaakhond.