ABN: opvlammende goudprijs dooft

Dat scenario voorziet edelmetalenspecialist Georgette Boele van ABN Amro bij de opnieuw verhoogde laatste raming voor de goudmarkt. De dollar is traditioneel de vijand van goud: stijgt de Amerikaanse munt, dan zorgt dat doorgaans voor een daling van de goudprijs.

En toch, de goudprijs daalt „zelfs bij een aantrekkende dollar waarschijnlijk minder sterk dan we aanvankelijk verwachtten”, aldus Boele. Zij verwacht met alle aankopen dat de goudprijs aan het einde van het tweede kwartaal rond €1575 per troy ounce (31,1 gram) kan staan. Die inschatting was half maart, in de vorige vooruitblik, nog $275 minder voor hetzelfde stukje goud.

Bekijk ook: Goudprijs stijgt tot record

Dit jaar kan goud, dat nu $1748,80 (+0,5%) noteert, eindigen op $1700 volgens de bankspecialist. De schatting in maart was nog $1400 voor december 2020.

Sluiting smelterijen

Door uiterst lage rentes en begrotingsstimulering is de prijs van goud afgelopen maanden gestegen.

De prijs bereikte op 6 september 2011 zijn record bij $1921, daar is de huidige goudprijsontwikkeling nog ver vanaf, aldus Boele.

Recent ontstond wel een tijdelijk tekort aan goud en een forse prijsstijging, na sluiting van drie Zwitserse smelterijen. De levertijd van fysiek goud is soms opgelopen tot zo’n twaalf weken.