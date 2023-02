OR Tata Steel: negatieve berichten gevaar voor duurzame toekomst

Tata wil de vervuilende steenkolen, die het bedrijf nu nog de grootste industriële CO2-uitstoter van Nederland maken, in de komende jaren gaan inruilen voor schone waterstof. Die ambities dreigen volgens de ondernemingsraad onder te sneeuwen door mensen en organisaties die ervoor pleiten om het bedrijf, of delen daarvan, te sluiten.

Bekijk ook: Toezichthouder doet aangifte tegen Tata Steel

„Het is een groot misverstand dat er een tegenstelling is tussen de belangen van klimaat, milieu, een gezonde leefomgeving en werkgelegenheid”, stelt voorzitter Cinta Groos van de COR in het schrijven. „Juist de transitie van de traditionele wijze van ijzerproductie op basis van kolen naar die op waterstofbasis leidt tot de werkelijke reductie van CO2-uitstoot en tot de snelste sluiting van de meest overlastgevende fabrieken.”

De raad is verder onder meer kritisch over verbanden die worden gelegd tussen de staalfabriek en een relatief hoog aantal gevallen van longkanker in de omgeving, dat onder meer door de GGD is vastgesteld. Volgens de ondernemingsraad zijn „levensstandaard en levenswijze” daarvoor het meest bepalend en is het daarom niet eerlijk om Tata „als grootste kankerverwekker” neer te zetten.

De verklaring van de ondernemingsraad komt een dag nadat de rechtbank Tata Steel had veroordeeld tot boetes van 110.000 euro voor het overtreden van milieuregels. Ook in het verleden heeft Tata herhaaldelijk boetes en dwangsommen moeten betalen voor milieu-overtredingen. Tegen de onderneming in de IJmond werd deze week ook aangifte gedaan. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zette die stap omdat het bedrijf apparatuur waarmee de uitstoot van de zogeheten cokesgasfabrieken wordt gemeten, niet had geijkt. Daardoor zijn de meetresultaten volgens de dienst niet betrouwbaar genoeg.

Het RIVM meldde eind vorig jaar in een rapport dat stof dat neerdaalt in de dorpen rond Tata Steel sterk is verontreinigd met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid: zogeheten PAK’s en metalen als lood. Tata Steel is volgens het instituut „een belangrijke bron” daarvan, al kan een deel ook afkomstig zijn van andere bedrijven.