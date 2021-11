’Landen lopen voor €426 miljard aan belastingontwijking mis’

Nederland zou samen met Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg verantwoordelijk zijn voor meer dan 236 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk en Britse overzeese gebieden zoals de Kaaimaneilanden zouden veruit de meeste ontwijking en ontduiking mogelijk maken.

Eind vorige maand stemden de leiders van de grote G20-landen nog formeel in met het herzien van de vennootschapsbelasting wereldwijd. De hervorming moet een einde maken aan belastingontwijking door bedrijven.

Grootscheepse hervorming

Eerder gingen 136 landen al akkoord met een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel, na langdurige onderhandelingen die werden geleid door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De landen hebben onder meer afgesproken dat multinationals vanaf 2023 minimaal 15 procent belasting gaan betalen, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd.

„De internationale aanpak om belastingontwijking aan te pakken gaat veel te traag doordat landen die belastingontwijking mogelijk maken nog altijd een veel te grote invloed hebben op de afspraken”, zegt coördinator bij Tax Justice Nederland Arnold Merkies in een toelichting. „Daardoor zien we nog te vaak maatregelen die op het eerste gezicht mooi lijken, maar in werkelijkheid weinig doen om belastingontwijking echt aan te pakken.”

Tax Justice raadt onder meer aan om meer belasting te heffen op bedrijven die flink hebben geprofiteerd van de coronapandemie. Ook zou de OESO volgens de organisatie niet verantwoordelijk moeten zijn voor het implementeren van wereldwijde belastingregels omdat de rijke westerse leden juist de belastingontwijking mogelijk maken.