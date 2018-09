KBC schroeft koersdoel HAL flink op

HAL maakte bekend dat de beursgang van GrandVision niet meer dit jaar zal plaatsvinden, maar pas in 2015. Eerder werd eind november nog al mogelijkheid genoemd. De waardering van optiekactiviteiten is volgens KBC vrijwel onveranderd gebleven op 5,8 miljard euro.

De nettovermogenswaarde van HAL is toegenomen tot 7,6 miljard euro, tegen 7,3 miljard euro eind 2013. Het bedrijf deed geen uitspraken over de verwachte winst over heel 2014. Het maakte wel bekend dat het zijn belang in SBM Offshore heeft uitgebouwd tot iets meer dan 15 procent.

HAL steeg woensdagochtend op de beurs in Amsterdam 0,7 procent tot 128,50 euro.