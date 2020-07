Amerikaanse beleggers mogen Ralph Hamers horen

Hamers kan ervoor kiezen om zijn advocaat te sturen. Ⓒ Matty van Wijnbergen ING Groep 6.261 -4.59 %

Den Haag - Voormalig ING-topman Ralph Hamers heeft een oproep gekregen om bij het gerechtshof in Den Haag tekst en uitleg te geven over het tekortgeschoten antiwitwasbeleid bij de bank. De vraag is alleen of hij persoonlijk komt opdagen.