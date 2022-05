Column: Britse pond gaat hete zomer tegemoet

Premium Financieel

Column: extra rekening van 5 miljard die voorkomen had kunnen worden

Het is zomer 2021. Als de Nederlandse Staat een lening op de kapitaalmarkt afsluit met een looptijd van 10 jaar, kríjgt de Staat op elk geleend miljoen €3360 toe! De rente was namelijk -0,336% negatief. Fast forward naar eind mei 2022. De rente op een 10-jarige staatslening is opgelopen naar 1,25%. ...