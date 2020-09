’Booking heeft op zijn donder gekregen’

De aanspraak op loonsubsidies kwam Booking.com op veel kritiek te staan. De hotel- en boekingensite bedong volgens zakenblad Quote gunstige fiscale regelingen waarmee het jarenlang honderden miljoenen euro’s aan belastingvoordelen genoot, maar vroeg na de uitbraak van het coronavirus wel om steun bij de overheid.

Glazen huis

„Ik zal één ding zeggen. Ze hebben op hun donder gekregen en ze gaan dat nooit meer doen”, zei De Boer over de actie van Booking. „Ze hadden zelf de wijsheid moeten hebben om te zeggen: We zitten in een glazen huis en komen zo heel vervelend in het nieuws, dus dit moeten we niet doen.”

„Ze hebben er recht op gehad en dat recht naar zich toegehaald. Maar soms heb je recht op iets, maar moet je bedenken: wil ik dat wel?”, vervolgde hij.

Niet optimistisch

De Boer, die na zes jaar stopt als voorman van de belangenorganisatie voor grote bedrijven, is niet optimistisch over de uitwerking van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. Vergeleken met eerdere pakketten, zullen aanzienlijke minder ondernemers coronasteun aanvragen.

„Bedrijven zeggen: ja, ik wil wel mijn beste mensen bij me houden. Maar soms is er echt geen mogelijkheid meer om het lek boven te houden, en die bedrijven zullen daar meer dan afgelopen maanden consequenties uit trekken. Dat is slecht nieuws”, aldus De Boer. „We zijn niet optimistisch over de toekomst. Je ziet de werkloosheid heel geleidelijk oplopen en de faillissementen zullen toenemen.”

Stimulans

Tegelijkertijd is het feit dat ondernemers die steun ontvangen zelf meer moeten bijbetalen volgens De Boer een stimulans om noodzakelijke, maar mogelijk harde beslissingen te nemen. Dat moet volgens hem voorkomen dat er zogeheten zombiebedrijven ontstaan, die zonder steun niet levensvatbaar zouden zijn. „Ik ben ook een optimist. Ik zie dat sommige bedrijven prachtige aanpassingen doen en weer weer wind onder de vleugels krijgen.”