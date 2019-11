Infineon voorziet nog geen herstel chipmarkt

Infineon stelt dat het algemene economische klimaat kampt met onzekerheden. Vooral in de auto-industrie gaan de zaken minder. Het bedrijf verklaarde dat geen marktherstel valt te verwachten voor de tweede helft van het lopende fiscale jaar.

In het afgelopen boekjaar zag het bedrijf de omzet met 6 procent stijgen tot 8 miljard euro, met een nettowinst van 870 miljoen euro. Daarbij voldeed de onderneming naar eigen zeggen aan haar doelstellingen voor het vierde kwartaal.

Voor het nieuwe fiscale jaar voorziet Infineon een omzetgroei met 5 procent, met een plus of min van 2 procentpunt. In het lopende eerste kwartaal wordt verwacht dat de omzet op kwartaalbasis met circa 7 procent zal dalen.