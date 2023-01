Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel van nieuwe topman bij Amerikaans bedrijf YouTube-topper Robert Kyncl moet muziekreus Warner Music wakker kussen

Door Martijn Klerks Kopieer naar clipboard

Nieuwe topman Warner Music Robert Kyncl Ⓒ Getty Images

Weet u nog wat YouTube Originals was? U zou Robert Kyncl (52) een groot plezier doen door te zeggen van niet: hij stond aan het roer van de poging van de videogigant om groot te worden waarin Netflix en Hulu groot zijn geworden: het aanbieden van eigen films en series. Om te zeggen dat het aan Kyncl lag, gaat veel te ver, maar feit is dat YouTube Originals afgelopen jaar zo goed als is opgehouden te bestaan.